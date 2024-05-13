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Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та рф

13 травня 2024, 08:33
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та рф
Фото: РБК-Україна
Понтифік закликав молитися за мир.

Під час недільної молитви Папа Римський Франциск повторив заклик до обміну полоненими між Україною та росією і запевнив у готовності сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку.

Про це пише Vatican News.

"Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир", – закликав Папа Франциск.

Папа Римський також нагадав про те, що в другу неділю травня у багатьох частинах світу відзначається День матері.

"Сьогодні в багатьох країнах відзначається День матері, згадаймо з вдячністю всіх матерів", – додав понтифік.

війна в Україніросія окупантиПапа Римськийобмін полоненими

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