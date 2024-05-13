Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та рф

Понтифік закликав молитися за мир.

Під час недільної молитви Папа Римський Франциск повторив заклик до обміну полоненими між Україною та росією і запевнив у готовності сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку.

Про це пише Vatican News.

"Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир", – закликав Папа Франциск.

Папа Римський також нагадав про те, що в другу неділю травня у багатьох частинах світу відзначається День матері.

"Сьогодні в багатьох країнах відзначається День матері, згадаймо з вдячністю всіх матерів", – додав понтифік.