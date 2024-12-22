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Папа Римський закликав до різдвяного перемир’я в усьому світі

22 грудня 2024, 20:15
Папа Римський закликав до різдвяного перемир’я в усьому світі
Фото: dpa.com
"Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі".
Папа Римський Франциск вкотре нагадав світові про страждання України від війни, і закликав до "різдвяного перемир’я" у всьому світі.
 
Про це повідомляє Vatican News.
 
"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", - сказав Папа Римський.
 
Він також згадав про сектор Гази, нагадавши про дітей, які гинуть від куль, про бомбардування шкіл і лікарень.
 
Папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.
Папа Римськийвійна в Україніросія окупанти

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