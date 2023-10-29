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Папа Римський закликав припинити вогонь в Секторі Гази

29 жовтня 2023, 20:12
Папа Римський закликав припинити вогонь в Секторі Гази
Фото: telegraf.com.ua
Сьогодні понтифік Франциск закликав до припинення вогню у війні між Ізраїлем і Хамас і знову звернувся із закликом звільнити заручників, утримуваних в Секторі Гази.

Про це пише Reuters.

"Давайте не будемо відмовлятися від можливості скласти зброю припиніть вогонь. Брати і сестри, зупиніться! Війна - це завжди поразка", - заявив Папа Римський. 

Говорячи про  ситуацію на Близькому Сході, він зазначив, що в Газі повинна бути можливість гарантувати надання гуманітарної допомоги.

понтифік також закликав до негайного звільнення заручників, захоплених бойовиками Хамас ще 7 жовтня. 

Виступ Папи Римського прозвучав на тлі розширення наземних операцій ізраїльських військ проти Хамас в Секторі Гази

Раніше Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори у Сектор Газа.

 

ХАМАСсектор ГазаПапа Римський

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