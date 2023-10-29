Папа Римський закликав припинити вогонь в Секторі Гази
Про це пише Reuters.
"Давайте не будемо відмовлятися від можливості скласти зброю припиніть вогонь. Брати і сестри, зупиніться! Війна - це завжди поразка", - заявив Папа Римський.
Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, він зазначив, що в Газі повинна бути можливість гарантувати надання гуманітарної допомоги.
понтифік також закликав до негайного звільнення заручників, захоплених бойовиками Хамас ще 7 жовтня.
Виступ Папи Римського прозвучав на тлі розширення наземних операцій ізраїльських військ проти Хамас в Секторі Гази
Раніше Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори у Сектор Газа.