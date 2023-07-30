Папа Римський закликав росію відновити "зернову угоду"

Папа Римський Франциск під час недільної молитви "Ангел Господній" у Ватикані закликав російську сторону відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно.

Про це повідомляє Vatican News.

"Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба", – заявив понтифік.

Він додав: "Закликаю моїх братів, представників російської влади, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно".