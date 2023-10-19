Папа Римський закликав стати на бік миру у конфлікті на Близькому Сході

Понтифік у свої промові також згадав про "стражденну Україну".

Папа Римський Франциск оголосив 27 жовтня днем молитви та посту на тлі загострення на Близькому Сході, а також закликав "не забувати про Україну".

Про це повідомляє Vatican News.

"Браття й сестри, будь ласка, не переставаймо молитися за мир і не забуваймо про стражденну Україну", – зазначив Франциск, зауваживши, що трагедія України через війну триває.

Зазначається, що вже протягом 600 днів, починаючи від молитви "Ангел Господній" 27 лютого 2022 року, Святіший Отець постійно нагадує світові та Церкві про Україну, що стала жертвою збройної агресії, переймаючись також тим, щоб вона не потрапила в тінь інших подій.

Перед тим, як привітати італомовних прочан, він скерував думку до Палестини та Ізраїлю, звернувся із закликом проти війн у світі та проголосив спеціальний день молитви і посту.

"Також і сьогодні, дорогі браття і сестри, думка лине до Палестини та Ізраїлю. Кількість жертв зростає, а ситуація в Газі є відчайдушною. Прошу, нехай буде зроблено все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи. Викликає занепокоєння можливе розширення конфлікту, в той час, як у світі вже відкрито так багато воєнних фронтів", – сказав він.

Понтифік наголосив, що війна не вирішує жодної проблеми.

"Нехай замовкне зброя, нехай буде почуте благання про мир бідних, простих людей, дітей... Браття і сестри, війна не вирішує жодної проблеми: вона лише сіє смерть і руйнування, посилює ненависть, примножує помсту. Війна перекреслює майбутнє. Я закликаю віруючих стати в цьому конфлікті тільки на один бік: на бік миру. Але не словами, а молитвою, з повною самовіддачею", - сказав Папа Римський.

Він також повідомив, що вирішив проголосити п’ятницю, 27 жовтня, днем посту, молитви і покути, до якого запрошує приєднатися представників різних християнських конфесій і тих, які належать до інших релігій.

"Того вечора о 18:00 ми проведемо в соборі Святого Петра годину молитви в дусі покути, благаючи про мир для наших днів, про мир у цьому світі. Прошу всі місцеві Церкви долучитися до цього, підготувавши подібні ініціативи із залученням Божого люду", – закликав Єпископ Риму.