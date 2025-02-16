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Папа Римський залишиться в лікарні

16 лютого 2025, 12:15
Папа Римський залишиться в лікарні
Фото: telegraf.com.ua
Він не буде присутній на недільній молитві
Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю. Лікарі прописали абсолютний спокій 88-річному Папі, який лікується від інфекції дихальних шляхів.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
Франциск потрапив до римської лікарні Джемеллі, яка має спеціальні апартаменти для пап. Там лікувався покійний Іван Павло II під час свого папства.
 
"Щоб полегшити його одужання, медичний персонал прописав йому повний спокій", - ідеться в повідомленні Ватикану.
 
У суботу, 16 лютого, аналізи Папи показали деякі ознаки поліпшення, а невелика лихоманка минула. Франциск причастився, молився, читав і відпочивав.
 
Раніше у Ватикані заявили, що Папа залишатиметься в лікарні стільки, скільки буде необхідно для його лікування.
 
Директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні сказав, що не знає точної, коли Папа випишеться.
 
Зазначається, що в молодості Франциск захворів на плеврит, і йому видалили частину легені. У подальшому житті він став схильним до легеневих інфекцій, а з середини грудня страждає від проблем із диханням.

 

Папа Римськийвійна в Україні

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