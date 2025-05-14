Папа Римський запропонував посередництво у переговорах України та рф

Крім того, понтифік згадав про інші конфлікти, що точаться у світі

Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво країнам світу, що перебувають у стані війни.

Про це понтифік заявив у промові перед представниками 23 східнохристиянських церков 14 травня, передає Le Monde.

Лев XIV сказав, що Святий Престол готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі", щоб люди змогли знову здобути надію на мир. Зокрема, понтифік згадав про Україну та росію у своїй промові, а також у Сирії, Лівані, на Близькому Сході, Тиграї, Ефіопії та на Кавказі.

Папа висловив жаль з приводу цього насильства, закликавши до роботи з досягнення миру: