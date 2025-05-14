Папа Римський запропонував посередництво у переговорах України та рф
14 травня 2025, 14:55
Фото: Getty Images
Крім того, понтифік згадав про інші конфлікти, що точаться у світі
Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво країнам світу, що перебувають у стані війни.
Про це понтифік заявив у промові перед представниками 23 східнохристиянських церков 14 травня, передає Le Monde.
Лев XIV сказав, що Святий Престол готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі", щоб люди змогли знову здобути надію на мир. Зокрема, понтифік згадав про Україну та росію у своїй промові, а також у Сирії, Лівані, на Близькому Сході, Тиграї, Ефіопії та на Кавказі.
Папа висловив жаль з приводу цього насильства, закликавши до роботи з досягнення миру:
"Я зроблю все, щоб цей мир поширився. Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я говорю лідерам народу: давайте зустрічатися, давайте говорити, давайте домовлятися!"
Понтифік додав, війна "ніколи не буває неминучою", а зброю можна і потрібно змусити замовкнути, оскільки вона завжди посилює проблеми.