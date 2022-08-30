Папа Римський засуджує війну росії проти України

Ватикан розтлумачив слова Папи про війну в Україні

У контексті війни в Україні мали місце численні виступи Святішого Отця Франциска та його співробітників щодо неї. Їхня мета, в основному, - це закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі - до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру.

Про це інформує прес-служба Святого Престолу.

Не раз, як також і протягом останніх днів, виникали публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням, підкреслили у Ватикані.

"Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Ватикані наголосили, що слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції.

Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Папа Франциск під час публічної аудієнції говорив про війну в Україні і після цього згадав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яка загинула у результаті вибуху автомобіля 20 серпня. Папа сказав, що вона стала "безневинною" жертвою війни.

Посол України у Ватикані розкритикував Папу Франциска за ці слова.