НОВИНИВатикан розтлумачив слова Папи про війну в УкраїніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Римський засуджує війну росії проти України
Фото: з вільних джерел
У контексті війни в Україні мали місце численні виступи Святішого Отця Франциска та його співробітників щодо неї. Їхня мета, в основному, - це закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі - до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру.
Про це інформує прес-служба Святого Престолу.
Не раз, як також і протягом останніх днів, виникали публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням, підкреслили у Ватикані.
"Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської", - йдеться у повідомленні.
При цьому у Ватикані наголосили, що слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції.
Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Папа Франциск під час публічної аудієнції говорив про війну в Україні і після цього згадав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яка загинула у результаті вибуху автомобіля 20 серпня. Папа сказав, що вона стала "безневинною" жертвою війни.
Посол України у Ватикані розкритикував Папу Франциска за ці слова.
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30 08 2022 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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