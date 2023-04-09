Папа Римський згадав про Україну та росію на Великдень

Глава римо-католицької церкви закликав Господа "допомогти коханому українському народу прийти до миру".

Папа Римський Франциск відслужив великодню месу на площі Святого Петра в Римі перед тисячами віруючих, згадавши війну в Україні.

Про це повідомляє Vatican News у неділю, 9 квітня.

Так, глава римо-католицької церкви звернувся до пастви з традиційним пасхальним посланням і благословенням Urbi et Orbi (Місто і мир).

"(Господи), допоможи коханому українському народу прийти до миру і пролий пасхальне світло на російський народ. Дай втіху пораненим і тим, хто втратив близьких на війні, нехай полонені благополучно повернуться до своїх родин. Взивай до серця всієї міжнародної спільноти, щоб стало можливо покласти край цій війні та всім конфліктам, якими кровоточить світ", – сказав понтифік.

"Втіх біженців, депортованих, політичних в'язнів і мігрантів, особливо найбільш вразливих, а також усіх тих, хто страждає від голоду, бідності та згубних наслідків торгівлі наркотиками, торгівлі людьми та всіх форм рабства. Надихни, Господи, лідерів народів, щоб ніхто не зазнав дискримінації і не утискалася гідність, щоб при повній повазі прав людини та демократії долалися соціальні біди, всі прагнули спільного блага громадян, гарантувалися безпека та необхідні умови для діалогу та мирного співіснування", – продовжив Франциск.

Він також закликав до припинення насильства в інших проблемних регіонах Землі.

Глава римсько-католицької церкви також сказав "Христос воскрес, воістину воскрес", вказавши, що "так проголошують у Східних церквах". Декілька з них відзначає Великдень разом із католиками.

Нагадаємо, Папа Римський прокоментував виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.