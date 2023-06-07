Папа Римський знову в лікарні

Вже вдруге за рік 86-річному Папі Франциску проведуть операцію в римській лікарні імені Джемеллі.

Про це повідомляє Reuters.

У пресслужбі Ватикану зазначили, що медична команда понтифіка вирішила, що потрібна операція, і очікується, що Папа Римський залишиться в лікарні на кілька днів, аби відновитися.

"Папі проведуть операцію на черевній стінці під загальним наркозом", – пише видання.

Франциск мав бути доставлений до лікарні після щотижневої аудієнції у Ватикані сьогодні вранці, де він не згадував про свою заплановану операцію.

Вчора Папа Римський провів 40 хвилин на огляді в лікарні імені Джемеллі.