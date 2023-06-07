Папа Римський знову в лікарні
Про це повідомляє Reuters.
У пресслужбі Ватикану зазначили, що медична команда понтифіка вирішила, що потрібна операція, і очікується, що Папа Римський залишиться в лікарні на кілька днів, аби відновитися.
"Папі проведуть операцію на черевній стінці під загальним наркозом", – пише видання.
Франциск мав бути доставлений до лікарні після щотижневої аудієнції у Ватикані сьогодні вранці, де він не згадував про свою заплановану операцію.
Вчора Папа Римський провів 40 хвилин на огляді в лікарні імені Джемеллі.