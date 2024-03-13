Папа Римський знову висловився про війну після скандальної заяви про Україну

Франциск знову висловився про війну і висловив жаль, що "молоді люди йдуть помирати".

Папа Римський Франциск виступив із засудженням війн після того, як він закликав Україну "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати мирні переговори з росією.

Про це йдеться у заяві понтифіка, яку наводить Vatican News.

"Багато молодих людей, багато молодих людей ідуть вмирати. Давайте помолимося Господу, щоб він дав нам благодать подолати це божевілля війни, яка завжди призводить до поразки", - сказав Папа під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра.

Нагадаємо, кілька днів тому Папа Римський закликав "знайти сміливість розпочати переговори" з російською федерацією і навіть вжив словосполучення "білий прапор".

Така заява викликала різку негативну реакцію у країн Заходу та України.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку, що росіяни не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українські захисники зі зброєю в руках.

Але реакція росії була прямо протилежною. Сьогодні, 13 березня, посольство росії при Ватикані привітало понтифіка з 11-ю річницею його обрання, назвавши його "справжнім та щирим прихильником гуманізму, миру та традиційних цінностей".

"Папа - один із небагатьох політичних лідерів із справді стратегічною точкою зору на світові проблеми", - заявили в дипломатичному представництві країни-агресора.