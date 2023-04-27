Матеріали:
Теми:

Папа Римський зустрівся з прем'єр міністром України

27 квітня 2023, 15:58
Папа Римський зустрівся з прем'єр міністром України
Зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулась у Ватикані.

Прем'єр міністр Денис Шмигаль запросив Папу Франциска до України та висловив сподівання, що Ватикан використає свій вплив, аби повернути мир в Україну. 

Про це Шмигаль написав в Telegram-каналі

"Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала росія. Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - йдеться в пості. 

Шмигаль подарував Папі Римському фотоальбом про злочини росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.

Шмигаль подякував Його Святості за гуманітарну допомогу,за лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії та запросив Папу Франциска в Україну.

"Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - написав прем'єр міністр.

Раніше Папа Римський надав жінкам історичне право голосу на зустрічі єпископів.

ВатиканПапа РимськийФранцискШмигаль.

Останні матеріали

Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Бізнес & Фінанси
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 13:12
Істеричні друзі путіна стверджують, що
LifeStyle
Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 10:07
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Політика
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 10:04
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Політика
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 17:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється