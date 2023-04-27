Папа Римський зустрівся з прем'єр міністром України

Зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулась у Ватикані.

Прем'єр міністр Денис Шмигаль запросив Папу Франциска до України та висловив сподівання, що Ватикан використає свій вплив, аби повернути мир в Україну.

Про це Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала росія. Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - йдеться в пості.

Шмигаль подарував Папі Римському фотоальбом про злочини росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.

Шмигаль подякував Його Святості за гуманітарну допомогу,за лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії та запросив Папу Франциска в Україну.

"Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - написав прем'єр міністр.

Раніше Папа Римський надав жінкам історичне право голосу на зустрічі єпископів.