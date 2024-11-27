Папа Римський звернувся до світу із закликом підтримати українців узимку

Понтифік закликав не забувати про український народ, який дуже страждає.

Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск у середу, 27 листопада, провів зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані. Під час своєї промови він згадав Україну.

Понтифік закликав не забувати про український народ, який дуже страждає. Він також закликав молитися за мир.

"Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", - сказав Папа Римський.

Вітаючи польських прочан, понтифік попросив підтримувати українців під час "важкої зими".

"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України", - заявив Папа Франциск.