Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Папа Римський звернувся до світу із закликом підтримати українців узимку

27 листопада 2024, 16:12
Папа Римський звернувся до світу із закликом підтримати українців узимку
Фото: telegraf.com.ua
Понтифік закликав не забувати про український народ, який дуже страждає.

Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск у середу, 27 листопада, провів зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані. Під час своєї промови він згадав Україну. 

Понтифік закликав не забувати про український народ, який дуже страждає. Він також закликав молитися за мир.

"Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", - сказав Папа Римський.

Вітаючи польських прочан, понтифік попросив підтримувати українців під час "важкої зими".

"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України", - заявив Папа Франциск.

Папа Римськийвійна в Україні

Останні матеріали

Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється