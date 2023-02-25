Папі Римському подарували браслет з “Азовсталі”

Папі Римському Франциску передали браслет зі сталі, виготовленої на “Азовсталь”, та списки полонених захисників та захисниць Маріуполя

Про це розказала Маріупольська міська рада та опублікувала відповідне фото Папи Римського.

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“У Папи Франциска є браслет зі сталі Азовсталі! Разом з ним йому передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних. Папу попросили долучити голос Ватикану до їх негайного звільнення”, - написала міскрада.

Проєкт “Азовсталь. Символ незламності” був запущений у жовтні в межах платформи United24 і передбачав благодійний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу, виробленої заводом “Азовсталь”.

Кожен браслет був створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату“Азовсталь”.