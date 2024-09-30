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CУСПІЛЬСТВО

Папу Римського розкритикували його ж одновірці за ставлення до жінок – Reuters

30 вересня 2024, 18:13
Папу Римського розкритикували його ж одновірці за ставлення до жінок – Reuters
Фото: telegraf.com.ua
Критичне зауваження було опубліковано у бліц-прес-релізі, який вийшов через кілька хвилин після виступу понтифіка.

Папа Франциск зазнав різкої критики в одному з католицьких університетів у Бельгії за його позицію щодо ролі жінок у суспільстві та церкві зокрема.

Критичне зауваження було опубліковано у бліц-прес-релізі, який вийшов через кілька хвилин після виступу понтифіка.

Про це пише Reuters.

Професори та студенти UCLouvain, де 87-річний понтифік виступив із промовою, заявили, що хотіли б висловити своє "нерозуміння та несхвалення" поглядів папи.

Франциск виступив із промовою в університеті з нагоди 600-річчя навчального закладу. UCLouvain – франкомовний університет у Бельгії. У ньому навчається близько 38 000 студентів на 20 факультетах. Після закінчення виступу студенти та викладачі поставили папі питання про роль жінки в Католицькій церкві.

Папа наголосив, що Церква не управляється як корпорація. "Жінка… це дочка, сестра, мати, так само як чоловік це син, брат, батько", - сказав він. Папа також описав жінок, які мають "родючий прийом, турботу і життєву відданість".

У заяві університету позицію папи щодо ролі жінок у суспільстві названо "детермінованою та редуктивною", оскільки в сучасному світі, і в церкві теж, жінка може і повинна займати важливіше місце, ніж у тіні та на задвірках.

Раніше ректор одного з католицьких вишів Бельгії попросив понтифіка переглянути заборону Католицької церкви на висвячення жінок у священики.

У Католицькій церкві все духовенство складається з чоловіків. Франциск створив дві комісії для розгляду питання про те, чи можуть жінки служити дияконами, які, як і священики, висвячуються, але не можуть служити месу, проте поки що не просунувся в цьому питанні.

жінкиПапа Римськийкритика

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