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Папуг у британському зоопарку довелося ізолювати, бо обзивали відвідувачів

"Один буде лаятися, а інші - сміятися"
У Британії п’ятьох папуг, мешканців парку дикої природи, довелося ізолювати від публіки після того, як вони почали грубо обзивати відвідувачів.
Папуг у британському зоопарку довелося ізолювати, бо обзивали відвідувачів Фото: з відкритих джерел

Африканські сірі папуги на ім'я Біллі, Ерік, Тайсон, Джейд і Елсі потрапили в Лінкольнширський парк дикої природи у серпні і разом були поміщені в карантин. Там вони засвоїли обсценну лексику, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC..

Після того як їх перемістили у відкриті вольєри, птахи почали лаятися на відвідувачів. Тому адміністрації парку довелося переселити папуг в інші колонії, подалі від ніжних вух відвідувачів.

Співробітниця парку Джесс Ньютон сказала, що було дуже цікаво працювати з птахами після їхньої появи. За її словами, було сподівання, що папуги відмовляться від своєї звички, коли їх виставлять на публіку.

На жаль, все пішло не зовсім за планом, сказав виконавчий директор парку Стів Ніколс.

Папуги "лаються, щоб викликати реакцію або відповідь", тому якщо люди виглядають шокованими або сміються, це просто спонукає їх лаятися ще більше, сказав він.

"Якщо йдеться про п’ять птахів, то один буде лаятися, а інші - сміятися, і це триватиме і далі", - сказав він.

"Деяким відвідувачам це здається смішним, але з огляду на дітей, які відвідують парк у вихідні, ми вирішили перемістити птахів подалі", - сказав Ніколс.

"Я сподіваюся, вони вивчать в колоніях інші слова. Але якщо вони навчать лаятися інших папуг, ми матимемо справу з 250 лайливими птахами, і я не знаю, що з цим доведеться робити", - додав він.

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30 09 2020 14:04
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