ПАР офіційно виписала ордер на арешт путіна

Влада ПАР зробила це тільки після того, як переконалась, що путін не приїде на саміт БРІКС.

Міністерство юстиції Південноафриканської республіки направило запит на арешт російського диктатор владіміра путіна до директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.

Про це інформує видання News24.

Це сталось через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС).

Ордер на арешт російського диктатора був виданий на підставі відповідальності путіна за воєнні злочини, які росія вчиняє під час вторгнення до України.

Прокуратура звернулась до суду, щоб влада ПАР арештувала путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС, який має відбутись у Йоганнесбурзі.

Мін'юст попросив виконати арешт на підставі ордера тільки після того, як влада країни заявила, що путіна на саміті не буде.