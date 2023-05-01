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ПАР шукає варіанти, аби уникнути арешту путіна під час саміту БРІКС

01 травня 2023, 11:34
ПАР шукає варіанти, аби уникнути арешту путіна під час саміту БРІКС
Фото: з вільного доступу
Розглядаються всі можливі варіанти.

Влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила росію, що буде змушена заарештувати російського диктатора владіміра путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Про це пише Sunday Times. 

За даними видання, влада ПАР намагається переконати Кремль відмовитися від ідеї візиту.

Неназвані високопосадовці стверджують, що Преторія веде переговори з москвою та пропонує путіну взяти участь у саміті БРІКС за допомогою відеозв'язку. Якщо ж російський диктатор прилетить до ПАР, його доведеться заарештувати за рішенням Міжнародного кримінального суду в Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.

"У нас немає варіанту не заарештовувати путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", - сказав представник уряду ПАР.

Sunday Times також повідомляє, що минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив спеціальний урядовий комітет, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт путіна.

ПАРПутінвійна в Україніросія окупантиарешт путіна

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