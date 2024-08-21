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ПОЛІТИКА

ПАР відмовилася передати Польщі артилерійські снаряди через ризик їх передачі Україні

21 серпня 2024, 17:32
ПАР відмовилася передати Польщі артилерійські снаряди через ризик їх передачі Україні
Станом на серпень 2024 року снаряди так і не були отримані польською армією.

Південно-Африканська Республіка не передала артилерійські снаряди Польщі, які та замовила. Влада ПАР боялася, що боєприпаси потраплять в Україну

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Як зазначається, Польща через кілька місяців після вторгнення росії в Україну замовила боєприпаси у німецької збройової компанії Rheinmetall. Йшлося про виготовлення 50 тисяч боєприпасів.

Станом на серпень 2024 року снаряди так і не були отримані польською армією.

Видання звернулося до агентства озброєнь Міноборони Польщі з запитом про долю контракту. У відомстві зазначили, що контракт розірвали 20 серпня 2023 року "у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником".

За даними Rzeczpospolita, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall - Denel Munition. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції.

Видання наголошує, що саме цей підрядник блокував постачання боєприпасів Польщі.

"Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано - більш-менш безпосередньо - урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС", - зазначає видання.

Автори додають, що для ефективного захисту від потенційного нападу росії Польщі потрібно щонайменше мільйон 155-мм артилерійських боєприпасів.

Варто зазначити, що Україна під час повномасштабної війни наростила виробництва зброї. Йдеться про дрони, ракети, броньовану техніку та боєприпаси.

ПольщаПАРвійна в Україніснаряди

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