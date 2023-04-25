ПАР виходить із Міжнародного кримінального суду заради путіна

ПАР звинуватила суд в упередженості щодо певних країн.

Правляча партія "Африканський національний конгрес" (АНК) ухвалила рішення про вихід Південно-Африканської Республіки (ПАР) із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента росії владіміра путіна.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, повідомляє Alijazeera.

"Так, правляча партія ухвалила рішення про те, що було б розумно, щоб ПАР вийшла з МКС", – сказав Рамафоса під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який прибув до ПАР із візитом.

За його словами, рішення, ухвалене після засідання партії у вихідні про вихід із МКС, пояснюється упередженістю суду щодо певних країн.

Ордер МКС на арешт путіна означає, що Преторія, яка у серпні цього року приймає саміт групи БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай і ПАР), повинна буде затримати його після прибуття.

Щодо того, чи заарештує путіна уряд ПАР, Рамафоса сказав, що це питання розглядається..

ПАР з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відмовилася засудити дії росії, заявивши, що хоче залишатися нейтральною і віддає перевагу діалогу, щоб припинити війну.

Це не перша спроба країни вийти з МКС. Вона спробувала зробити це у 2016 році після суперечки роком раніше, коли тодішній президент Судану Омар аль-Башир відвідав країну для участі в саміті Африканського союзу. Уряд ПАР відмовився заарештувати його попри те, що МКС видав ордер на арешт аль-Башира за ймовірні військові злочини.

Проте суперечливе рішення про вихід було скасовано, коли національний суд визнав такий крок неконституційним.