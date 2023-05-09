Парадом на 9 травня путін хоче показати вплив на Центральну Азію – ISW

Президент росії Володимир путін намагається використати парад у москві до Дня перемоги 9 травня, аби продемонструвати вплив рф в Центральній Азії.

Таку думку висловавиди в американському Інституті вивчення війни в своєму щоденному звіті.

"Повідомляється, що президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і Таджикистану Емомалі Рахмон відвідають парад Перемоги в Москві 9 травня", – написано в звіті.

Аналітики інституту згадали, що кремлівське агентство ТАСС повідомило, що путін також запросив президента Туркменистану Сердара Бердимухамедова, але він не підтвердив свою присутність.

Також жоден іноземний лідер не відвідав День перемоги в Москві в минулому році. Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили паради минулого року, посилаючись на ризики через коронавірусну пандемію.

"Пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їхнє небажання демонструвати пряму й публічну підтримку війни, незважаючи на зусилля Кремля із демонстрації впливу", – вважають аналітики ISW.

Лукашенко і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад. D 2021 році парад у москві 9 травня відвідав лише президент Таджикистану Емомалі Рахмон. 2022 року – після російського повномасштабного вторгнення рф в Україну – ніхто з іноземних гостей не брав участі у параді.

Речник путіна Дмитро Пєсков сказав тоді, що це не ювілейна дата. 9 травня у москві на Красній площі планується виступ путіна. Останніми тижнями заходи безпеки в столиці росії суттєво посилили.