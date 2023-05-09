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Парадом на 9 травня путін хоче показати вплив на Центральну Азію – ISW

09 травня 2023, 09:21
Парадом на 9 травня путін хоче показати вплив на Центральну Азію – ISW
Фото: EPA/UPG
Президент росії Володимир путін намагається використати парад у москві до Дня перемоги 9 травня, аби продемонструвати вплив рф в Центральній Азії.

Таку думку висловавиди в американському Інституті вивчення війни в своєму щоденному звіті

"Повідомляється, що президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і Таджикистану Емомалі Рахмон відвідають парад Перемоги в Москві 9 травня", – написано в звіті. 

Аналітики інституту згадали, що кремлівське агентство ТАСС повідомило, що путін також запросив президента Туркменистану Сердара Бердимухамедова, але він не підтвердив свою присутність.

Також жоден іноземний лідер не відвідав День перемоги в Москві в минулому році. Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили паради минулого року, посилаючись на ризики через коронавірусну пандемію. 

"Пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їхнє небажання демонструвати пряму й публічну підтримку війни, незважаючи на зусилля Кремля із демонстрації впливу", – вважають аналітики ISW.

Лукашенко і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад. D 2021 році парад у москві 9 травня відвідав лише президент Таджикистану Емомалі Рахмон. 2022 року – після російського повномасштабного вторгнення рф в Україну – ніхто з іноземних гостей не брав участі у параді. 

Речник путіна Дмитро Пєсков сказав тоді, що це не ювілейна дата. 9 травня у москві на Красній площі планується виступ путіна. Останніми тижнями заходи безпеки в столиці росії суттєво посилили.

9 травняпарадПутінISW

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