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Парасюк програв суд і не зможе балотуватись у депутати Верховної Ради

Депутат дав зрозуміти, що з рішенням суду не погоджується, і пообіцяв продовжувати займатися суспільно-політичною діяльністю
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляцію позафракційного депутата Володимира Парасюка, підтвердивши законність відмови Центральної виборчої комісії реєструвати його кандидатуру на дострокових парламентських виборах.
Парасюк програв суд і не зможе балотуватись у депутати Верховної Ради Фото: rian.com.ua

"Ну що, друзі, ми програли і апеляцію. Ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують тільки вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи", - повідомив Володимир Парасюк на своїй сторінці у Facebook.

Він також звернувся до чинного глави держави: "Пане Зеленський, ви - новий президент, якому люди довірилися. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться, не розпочавшись".

Нагадаємо, що 23 червня ЦВК відмовилася реєструвати Парасюка кандидатом у народні депутати через порушення в оформленні пакету документів.

26 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив позов Парасюка, підтвердивши законність рішення ЦВК. І депутат подав апеляційну скаргу до Верховного суду.

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30 06 2019 12:40
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