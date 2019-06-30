Парасюк програв суд і не зможе балотуватись у депутати Верховної Ради
"Ну що, друзі, ми програли і апеляцію. Ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують тільки вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи", - повідомив Володимир Парасюк на своїй сторінці у Facebook.
Він також звернувся до чинного глави держави: "Пане Зеленський, ви - новий президент, якому люди довірилися. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться, не розпочавшись".
Нагадаємо, що 23 червня ЦВК відмовилася реєструвати Парасюка кандидатом у народні депутати через порушення в оформленні пакету документів.
26 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив позов Парасюка, підтвердивши законність рішення ЦВК. І депутат подав апеляційну скаргу до Верховного суду.
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