Парламент Британії ухвалив законопроєкт про Brexit

Чинності законопроєкт про Brexit може набути вже в четвер, 23 січня

Законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

Як повідомляє BBC, тепер його має схвалити королева, після чого він набуде чинності,передає УКРІНФОРМ.

Зазначається, що чинності законопроєкт про Brexit може набути вже в четвер, 23 січня.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоби залишитися у складі Європейського Союзу.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії заявляє, що після Brexit Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з ЄС про вільне пересування громадян.