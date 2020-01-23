CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаконопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Британії ухвалив законопроєкт про Brexit
Чинності законопроєкт про Brexit може набути вже в четвер, 23 січня
Фото: Український репортер
Як повідомляє BBC, тепер його має схвалити королева, після чого він набуде чинності,передає УКРІНФОРМ.
Зазначається, що чинності законопроєкт про Brexit може набути вже в четвер, 23 січня.
Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоби залишитися у складі Європейського Союзу.
Нагадаємо, що уряд Великої Британії заявляє, що після Brexit Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з ЄС про вільне пересування громадян.
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