Парламент Естонії готує рішення про визнання росії державою-терористом

Це також стане відповіддю на російські ракетні атаки по містах України

У парламенті Естонії готується рішення для визнання росії державою-терористом.

Про це повідомив голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон.

Депутат відзначив, що це рішення також стане відповіддю на російські ракетні атаки по містах України. Поширивши фото багатоквартирного будинку, частково зруйнованого вибухом ракети у Запоріжжі, Міхельсон зазначив, що закликає до визнання терористичної сутності дій рф.

"Парламент Естонії завтра представить резолюцію, яка назве російський режим терористичним. Підтримуйте нас!" - написав він у twitter.

Міхельсон не уточнив, чи йдеться про внесення проєкту, чи про узгоджені плани його ухвалення вже у вівторок. Чинний тиждень у парламенті Естонії є сесійним, коли відбувається ухвалення рішень.

Раніше він вже досяг згоди з колегами про підготовку такого документу.

"Комітет одноголосно дотримується думки, що Рійгікогу (парламент) має підготувати заяву, що визнає російський режим терористичний, а росію – державою-спонсором тероризму", - заявляв Міхельсон наприкінці вересня.