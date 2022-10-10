Парламент Естонії готує рішення про визнання росії державою-терористом
У парламенті Естонії готується рішення для визнання росії державою-терористом.
Про це повідомив голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон.
Депутат відзначив, що це рішення також стане відповіддю на російські ракетні атаки по містах України. Поширивши фото багатоквартирного будинку, частково зруйнованого вибухом ракети у Запоріжжі, Міхельсон зазначив, що закликає до визнання терористичної сутності дій рф.
"Парламент Естонії завтра представить резолюцію, яка назве російський режим терористичним. Підтримуйте нас!" - написав він у twitter.
Раніше він вже досяг згоди з колегами про підготовку такого документу.
"Комітет одноголосно дотримується думки, що Рійгікогу (парламент) має підготувати заяву, що визнає російський режим терористичний, а росію – державою-спонсором тероризму", - заявляв Міхельсон наприкінці вересня.
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