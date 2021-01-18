Парламент Естонії працюватиме віддалено через спалах коронавірусу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Прийняте рішення поширюється на всі пленарні засідання Рійгікогу до кінця поточного тижня.
Голова партії Isamaa Хелір-Валдор Сеедер раніше повідомив, що у фракції його партії виявлено кілька випадків зараження.
"На цей момент відомо, що тести [на коронавірус] чотирьох членів нашої фракції виявилися позитивними. Крім того, позитивними виявилися і тести деяких співробітників фракції", - сказав Сеедер.
За його словами, ці дані можуть бути уточнені, тому що результати тестів ще кількох людей стануть відомі найближчим часом.
Сеедер підтвердив, що він також здав у неділю тест, який виявився негативним.
Спікер Рійгікогу Хенн Пиллуаас раніше повідомив, що йому відомо про трьох заражених депутатів і трьох парламентських співробітників.
У фракціях EKRE і соціал-демократів повідомили, що їм не відомо про випадки зараження серед своїх депутатів.
При цьому випадки зараженн коронавірусом в парламенті стосуються фракцій тих партій, які не беруть участі в коаліційних переговорах.
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