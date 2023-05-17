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Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО

17 травня 2023, 16:53
Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО
Фото: Scanpix / Postimees
Парламент Естонії закликав до "конкретних кроків" на саміті НАТО у Вільнюсі щодо членства України.

Парламент Естонії (Рійгікогу) на засіданні 17 травня ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. За неї проголосували 92 депутати зі 101.

Про це повідомляє пресслужба Рійгікогу.

"Естонія разом з іншими країнами Балтії завжди висловлювала підтримку вступу України в НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки щодо приєднання України до Альянсу на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня", – йдеться в заяві.

Парламент Естонії підкреслив, що вважає "абсолютно необхідним" сформулювати на Вільнюському саміті "конкретні та однозначні кроки", необхідні для швидкої інтеграції України у НАТО, і надати Києву запрошення приєднатися до Альянсу.

Естонські законодавці вважають приєднання України до НАТО єдиним способом "забезпечити заснований на правилах світовий порядок, міцний мир і безпеку європейських демократичних країн".
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