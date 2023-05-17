Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО
Парламент Естонії (Рійгікогу) на засіданні 17 травня ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. За неї проголосували 92 депутати зі 101.
Про це повідомляє пресслужба Рійгікогу.
"Естонія разом з іншими країнами Балтії завжди висловлювала підтримку вступу України в НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки щодо приєднання України до Альянсу на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня", – йдеться в заяві.
Парламент Естонії підкреслив, що вважає "абсолютно необхідним" сформулювати на Вільнюському саміті "конкретні та однозначні кроки", необхідні для швидкої інтеграції України у НАТО, і надати Києву запрошення приєднатися до Альянсу.Естонські законодавці вважають приєднання України до НАТО єдиним способом "забезпечити заснований на правилах світовий порядок, міцний мир і безпеку європейських демократичних країн".