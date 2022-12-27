Парламент Фінляндії закликав уряд першими в Європі надати Україні танки Leopard 2

Постачання Фінляндією Україні навіть невеликой партії танків німецького виробництва Leopard 2 спонукає на це інші країни Європи

Постачання Фінляндією Україні навіть невеликой партії танків німецького виробництва Leopard 2 спонукає на це інші країни Європи. Танки Leopard 2 мають перевагу над радянськими типами озброєнь, їх є велика кількість у різних країнах Європи, а постачання таких танків матиме вирішальне значення для перемоги України у війні.

З таким зверненням до уряду Фінляндії виступили депутати фінського парламенту Андерс Адлеркройц (SFP), який представляє комітет із оборони та голова партії «Зелених» у фінському парламенті Атте Харьянне, передає УНН.

"Успіх України заснований не лише на потужній волі захищатися, також, він базується на допомозі, наданій Заходом у вигляді озброєнь та тренувань. Ця допомога і визначить, скільки триватиме війна. У наших же власних інтересах, інтересах Європи та вільного світу, щоб ця війна закінчилася якнайшвидшою перемогою України. Ми не повинні дозволити росії жити в ілюзії хоч якихось успіхів унаслідок цієї агресивної злочинної війни. Матеріально-технічна допомога Україні має продовжуватися та має бути посилена", - йдеться у зверненні від фінських парламентарів