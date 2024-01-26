Парламент готує нові правила бронювання співробітників від мобілізації, які передбачають щомісячний платіж

До 1,5% військового збору пропонують додати фіксовану ставку в розмірі 20 000 грн. Бронювати пропонують до 50% від військовозобовʼязаних працівників.

У Верховній Раді готують законопроєкт, який може істотно змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Депутати пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це повідомляє Forbes, у розпорядженні якого є драфт документа.

Депутати економічного комітету ВР кілька тижнів працювали над новим законопроєктом, який змінює процес бронювання співробітників. Головна відмінність від запропонованої наприкінці 2023 року концепції Офісу президента – відмова від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника, незалежно від посади. Головна умова – компанія має працювати "в білу" та сплачувати податки до бюджету.

“Встановлення будь-яких критеріїв щодо заробітної плати сприйматиметься суспільством як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати”, – пояснив зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Депутати пропонують ввести додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника, тобто до 1,5% військового збору додається фіксована ставка в розмірі 20 000 грн.

Ідея законопроєкту - дати можливість бронювати персонал усім підприємствам, а не тільки критично важливим, а також встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади.

Це може принести до бюджету України від 18 млрд до 155 млрд грн на рік.

Наразі, в Україні заброньовано 538 000 чоловіків, включно із державними службовцями та працівниками військових адміністрацій, йдеться у тексті законопроєкту.

Найбільша частка заброньованих у секторі енергетики, - 27,9%; агропромисловому секторі - 15,2%; промисловості та транспорті - 12,6% та 12,5% відповідно. Частка працівників Центральних органів виконавчої влади та військових адміністрацій - 5,2%.

Як вважають нардепи ініціативи, привʼязка до військово збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби армії.

Бронювати пропонують до 50% від військовозобовʼязаних працівників.