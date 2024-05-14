Парламент Грузії схвалив у фінальному читанні закон про "іноагентів"

Президентка Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на закон, але "Грузинська мрія" має достатньо голосів для його подолання.

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон про "іноагентів" – законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Про це пише "Ехо Кавказу".

За утвердження скандальної ініціативи "Грузинської мрії" проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни та критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон, або з мотивованими зауваженнями повертає до парламенту. "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказано. Ймовірно, "Мрія" може остаточно затвердити закон у середині червня.