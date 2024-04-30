Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

Мова йде про гуманітарну підтримку та підтримку суверенітету України.

Парламент Ісландії ухвалив подану міністром закордонних справ резолюцію про довгострокову підтримку державою України впродовж 2024-2028 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Ісландії.

"Я особливо вдячний за значний міжполітичний консенсус, який переважав у парламенті щодо цього надзвичайно важливого питання. Сильна підтримка України є найважливішим питанням безпеки, з яким стикається Ісландія та Європа. Вторгнення Росії в Україну ставить безпеку Європи під загрозу, тому ми повинні рішуче і конкретно сприяти захисту України", – сказала міністерка закордонних справ Ордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір після голосування у парламенті.

Вона зазначила, що це рішення закладає міцну основу для цільової підтримки Ісландією України.

Глава МЗС також підкреслила, що "у сферах, охоплених цією політикою, підтримка Ісландією України має бути порівнянною за обсягом з підтримкою інших північних країн".

Пропозицію щодо політики довгострокової підтримки України було винесено на обговорення засідання уряду країни 10 жовтня. У березні її передали до парламенту. Пропозиція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та робіт з відновлення в Україні.