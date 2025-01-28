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ПОЛІТИКА

Парламент Італії проголосував за продовження надання військової допомоги Україні

28 січня 2025, 20:42
Парламент Італії проголосував за продовження надання військової допомоги Україні
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Рішення було прийнято 192 голосами "за" і 41 "проти".

У парламенті Італії ухвалили рішення щодо продовження надання підтримки Україні протягом усього поточного року.

Про це повідомляє ANSA.

У матеріалі зазначили, що Нижня палата італійського парламенту остаточно схвалила постанову щодо України, який санкціонує продовження постачання зброї Києву до 31 грудня 2025 року.

Рішення, вже схвалено Сенатом і прийнято 192 голосами "за" і 41 "проти".

Опозиційні партії у питанні продовження надання допомоги розділилася: три партії проголосували "за", дві - "проти".

Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Влада Італії вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.

Зокрема, раніше повідомлялося, що італійський уряд підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги. Для продовження постачання зброї потрібен був дозвіл парламенту.

Італіявійнадопомога Україні

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