Парламент Італії проголосував за продовження військової підтримки України

Резолюцію було ухвалено 195 голосами "за", 50 – "проти" і 55 – "утрималися".

Нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.

Про це повідомляє Ansa.

Резолюція, серед іншого, зобов'язує уряд "продовжувати підтримувати, відповідно до взятих зобов'язань і того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, членом яких є Італія, органи державної влади України, в тому числі шляхом передачі військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання".

"Наша підтримка України залишається сильною і абсолютно незмінною", – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті з приводу продовження військової допомоги Києву, рішення про яку Рада міністрів ухвалила в грудні минулого року.

"Попереду ще довгий шлях разом з Україною, але було б драматичною стратегічною і політичною помилкою зробити крок назад зараз. Наша підтримка має тривати доти, доки не припиняться російські атаки", – додав міністр.

Міністр повідомив, що серед різних дій, які здійснює Італія, є також висловлення зацікавленості в участі в коаліції з розмінування, який просуває Литва.

"Після семи вже офіційно оформлених пакетів, ми нещодавно дали зелене світло на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва. Цей пакет обладнання та систем озброєння також спрямований тільки і виключно на посилення обороноздатності України", – сказав Крозетто.