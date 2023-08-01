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Парламент Молдови ввів кримінальну відповідальність за політичну корупцію

01 серпня 2023, 09:57
Парламент Молдови ввів кримінальну відповідальність за політичну корупцію
Фото: ria.ru
Зазначається, що за такі злочини каратимуть позбавленням волі терміном до 7 років.

Парламент Молдови доповнив Кримінальний кодекс країни двома статтями, які передбачають кримінальну відповідальність за активну та пасивну політичну корупцію.

Про це повідомляє NewsMaker.

 Перша нова стаття за пасивну політичну корупцію передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі за отримання коштів або інших майнових благ виборною особою за вихід із партії та/або перехід до іншої партії.

Друга – за активну політичну корупцію – передбачає схоже покарання за підкуп виборної особи з тією самою метою. Ухвалений законопроект також вводить до кримінального кодексу відповідальність за отримання незаконного фінансування від злочинної групи.

Як розповіла на засіданні юридичної комісії парламенту її голова Олеся Стамате, нові статті покликані допомогти у боротьбі з феноменом "політичного туризму", зокрема у парламенті.

Крім того, тим самим законопроектом парламент запровадив заборону на участь у виборах виборних осіб від партій, визнаних неконституційними.

 

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