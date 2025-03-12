Парламент Нідерландів проголосував проти багатомільярдного плану оборони ЄС

План ЄС ReArm Europe, представлений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, спрямований на мобілізацію майже 800 мільярдів євро для зміцнення європейської оборони.

Структура фінансування включає кредитну схему на суму 150 мільярдів євро під заставу невикористаних бюджетних коштів ЄС, а також пом’якшені фіскальні правила, які можуть розблокувати додаткові витрати на 650 мільярдів євро.

Лідери ЄС зустрілися в Брюсселі минулого тижня, щоб значно збільшити інвестиції в оборону після того, як Дональд Трамп припинив на той час військову підтримку США для України.

Фон дер Ляйєн підкреслила, що план має важливе значення для безпеки Європи, заявивши: “ReArm Europe може мобілізувати близько 800 мільярдів євро для безпечної та стійкої Європи. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами в НАТО”.

Проте критики в Нідерландах стверджують, що фінансування плану призведе до збільшення державного боргу, що ще більше розколить уряд.