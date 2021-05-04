Парламент обрав Вьосу Османі президенткою Косова
Вьоса Османі обійняла посаду виконуючого обов'язки президента Косова в листопаді минулого року, коли її попередник Хашим Тачі подав у відставку напередодні майбутнього судового розгляду у Гаазі, повідомляє "Європейська правда".
Мандат Османі закінчився, коли новий уряд прем'єр-міністра Альбіна Курті, керівника "Ветевендосьє", набув повноважень після виборів 14 лютого.
У неділю 120-місний парламент проголосував за призначення президента Османі 71 голосом.
Опозиційні партії та представники громадянського суспільства розкритикували її призначення, заявивши, що мати президента, прем'єр-міністра та спікера парламенту від однієї партії не вітається в країні з хиткою демократією.
У своїй промові Османі закликала до діалогу, спрямованого на нормалізацію зв'язків із Сербією, але зазначила, що Белград повинен спочатку вибачитися та притягнути до відповідальності винних у військових злочинах, скоєних під час війни 1998-1999 років, яка врешті призвела до незалежності Косова в 2008 році.
Читайте також: Косово з 15 березня частково скасує 100-відсоткові мита на товари із Сербії
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі