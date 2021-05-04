Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парламент обрав Вьосу Османі президенткою Косова

У неділю 120-місний парламент проголосував за призначення президента Османі 71 голосом
Парламент Косова після виборів у лютому призначив новим президентом країни 38-річну жінку, яка навчалася в США, професора права та кандидатку від правлячої партії "Ветевендосьє".
Парламент обрав Вьосу Османі президенткою Косова Вьосу Османі - президентка Косово Фото: LIGA.net

Вьоса Османі обійняла посаду виконуючого обов'язки президента Косова в листопаді минулого року, коли її попередник Хашим Тачі подав у відставку напередодні майбутнього судового розгляду у Гаазі, повідомляє "Європейська правда".

Мандат Османі закінчився, коли новий уряд прем'єр-міністра Альбіна Курті, керівника "Ветевендосьє", набув повноважень після виборів 14 лютого.

У неділю 120-місний парламент проголосував за призначення президента Османі 71 голосом.

Опозиційні партії та представники громадянського суспільства розкритикували її призначення, заявивши, що мати президента, прем'єр-міністра та спікера парламенту від однієї партії не вітається в країні з хиткою демократією.

У своїй промові Османі закликала до діалогу, спрямованого на нормалізацію зв'язків із Сербією, але зазначила, що Белград повинен спочатку вибачитися та притягнути до відповідальності винних у військових злочинах, скоєних під час війни 1998-1999 років, яка врешті призвела до незалежності Косова в 2008 році.

Читайте також: Косово з 15 березня частково скасує 100-відсоткові мита на товари із Сербії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2021 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.