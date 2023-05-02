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Парламент офіційно визнав рашизм державною ідеологією рф

02 травня 2023, 17:30
Парламент офіційно визнав рашизм державною ідеологією рф
Фото:pressident.gov.ua
Відповідну постанову підтримав 281 народний депутат.

Верховна Рада України офіційно визнала "рашизм" державною ідеологією росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження такого політичного режиму.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики “рашизму”.

"Ще у квітні минулого року я подавав законопроєкт про заборону рашизму, і зараз проголосована Постанова", – наголосив Гончаренко.

У пояснювальній записці документа йдеться, що російсько-українська війна "викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму владіміра путіна як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націоналсоціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)".

Депутати наголосили, що росія дотримується політики домінування так званих державних інтересів над індивідуальними правами та свободами людини.

Автори постанови зазначили, що домінуючою світоглядною концепцією російського режиму стало "самозвеличування росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення, заперечення права на самовизначення, або взагалі – права на існування інших народів".

Таким терміном часто називають політичний режим, притаманний росії кінця 20-го та початку 21-го століть. У своїй назві він поєднує два слова – "росія" та "фашизм". Також використовують термін "російський фашизм".

Президент Володимир Зеленський теж називав дії росії "рашизмом". У квітні 2022 року він казав, що цей термін буде характеризувати росію в історичних книжках.

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