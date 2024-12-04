У разі, якщо ініціатива отримає необхідну кількість голосів, питання передадуть на розгляд Конституційному суду.

Парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдалу спробу ввести воєнний стан, але його партія пообіцяла виступити проти цього кроку.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці можуть проголосувати за законопроєкт вже у п’ятницю.

"Оголошення режимом Юн Йоля надзвичайного стану воєнного стану викликало велике збентеження та страх серед нашого народу", – заявив депутат від Демократичної партії Кім Син Вон на сесії Національної асамблеї Південної Кореї.