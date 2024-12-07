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​Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту

07 грудня 2024, 17:52
​Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту
Фото: Reuters
Наступна дата, коли законодавці зможуть проголосувати - 11 грудня
Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю, якого хотіли відправити у відставку через оголошення воєнного стану.
 
Про це повідомляє Yonhap та CNN.
 
Партія президента покинула зал голосування. Лише двоє депутатів залишилися, ще один законодавець, який повернувся, проголосував проти.
 
Опозиція обурилася через бойкотування голосування. Зрештою парламент провалив голосування. 
 
Наступна дата, коли законодавці зможуть проголосувати - 11 грудня.
 
Нагадаємо, що 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР", а вже за декілька годин анонсував його скасування. 

 

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