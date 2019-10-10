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Парламент Румунії оголосив недовіру уряду

Уряд йде у відставку, але діятиме як тимчасовий, поки президент Клаус Йоганіс не скличе консультації з парламентськими партіями та не призначить іншого прем'єр-міністра для формування нового кабінету
Соціал-демократичний уряд Румунії був відсторонений сьогодні в результаті вотуму недовіри з боку парламенту, де правоцентристська опозиція зуміла отримати підтримку більшості депутатів.
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду Фото: zakarpattya.net.ua

За це рішення проголосували 238 депутатів, що перевищує необхідну більшість у 233 голоси, повідомляє "Європейська правда".

Голосування за пропозицію під назвою "Щоб відновити Румунію, уряд Денчіле необхідно терміново звільнити!" відбулося за кілька днів до офіційного початку кампанії президентських виборів у листопаді. У 2020 році в країні також відбудуться місцеві та загальні вибори.

Уряд йде у відставку, але діятиме як тимчасовий, поки президент Клаус Йоганіс не скличе консультації з парламентськими партіями та не призначить іншого прем'єр-міністра для формування нового кабінету. 
 
Якщо новий кабінет міністрів отримає 233 голоси в парламенті, він може забезпечити управління до парламентських виборів. Якщо ж парламент відхиляє кабінети двічі поспіль, то ініціюються дострокові вибори. 
 
Тепер Бухарест також має підтвердити свого кандидата в єврокомісари - днями уряд Румунії запропонував відразу дві кандидатури в нову Європейську комісію замість Ровани Плумб, яку не затвердили в Європарламенті.
 
Нагадаємо, що в Румунії розвалюється урядова коаліція: лідер керівної "Національної ліберальної партії Румунії" Келін Попеску-Терічану оголосив, що вийде зі складу коаліції, до складу якої входить також "Соціал-демократична партія"
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10 10 2019 18:15
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