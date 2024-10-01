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ПОЛІТИКА

Парламент Румунії затвердив створення навчального центру для українських військових

01 жовтня 2024, 21:19
Парламент Румунії затвердив створення навчального центру для українських військових
У листі до депутатів президент написав, що продовження загарбницької війни рф проти України актуалізувало необіхідність посилити й диверсифікувати підготовку Збройних сил України.

Парламент Румунії підтримав рішення президента Клауса Йоганніса про створення у країні навчального центру для підготовки українських морпіхів. За проголосували 233 депутати, проти — 18, утрималися — 25.

Про це повідомило румунське інформаційне агентство Agerpres.

У листі до депутатів президент написав, що продовження загарбницької війни рф проти України актуалізувало необіхідність посилити й диверсифікувати підготовку Збройних сил України. І після аналізу виявилося, що Румунія може зробити свій внесок у Коаліцію морських спроможностей, розмістивши в себе навчальний центр у морській галузі та готуючи українських морських піхотинців.

Навчальний центр діятиме впродовж двох років. Його діяльності на перших етапах фінансово й організаційно підтримуватиме Велика Британія.

Також парламентарі схвалили ще одне звернення Клауса Йоганніса до них — про участь румунської армії в місії НАТО з підтримки безпеки та навчання для України – NSATU.

Румунія надасть потрібні інфраструктуру та обладнання, щоб обʼєкт "Вузол забезпечення логістики — Румунія" запрацював на базі 71-ї авіабази "Кимпія-Турзій". Також Збройні сили Румунії виділять сотню військових для місії.

РумуніяЗСУвійна в Українінавчання військових

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