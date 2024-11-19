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Парламент самопроголошеної Абхазії підтримав відставку президента

19 листопада 2024, 20:31
Парламент самопроголошеної Абхазії підтримав відставку президента
фото з відкритих джерел
Виконувати обов’язки президента буде віцепрезидент Бадра Гунба

Депутати парламенту самопроголошеної республіки Абхазія 19 листопада ухвалили відставку президента Аслана Бжанії.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Спікер Народних Зборів Лаша Ашуба сказав, що на порядку денному було одне питання – заява Бжанії про складання своїх обов’язків. У голосуванні взяв участь 31 депутат, 28 з них підтримали відставку абхазького лідера, один виступив проти. Ще два бюлетені визнали недійсними.  
 
Виконувати обов’язки президента буде віцепрезидент Бадра Гунба. На посаду так званого прем’єр-міністра Абхазії замість Олександра Анкваба призначать Валерія Бганбу – це колишній спікер парламенту.
 
Нагадаємо, нещодавно в окупованій Абхазії, яка є частиною Грузії, почалися протести через інвестиційну угоду з росією. У відповідь на це так званий президент республіки Аслан Бжанія оголосив про свою відставку. 
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