Парламент Словаччини підтримав план Фіцо припинити військову допомогу Україні – Reuters

Парламент Словаччини затвердив новий уряд під керівництвом Роберта Фіцо.

У вівторок парламент Словаччини затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо, підтримуючи програму політики, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні, повільне скорочення дефіциту бюджету та запровадження нового банківського податку.

Про це пише Reuters.

Фіцо переміг на виборах у вересні завдяки кампанії, спрямованій проти критичних ЗМІ, західних партнерів і ліберальної політики, і 25 жовтня президент Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем’єр-міністром.

Коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня, і парламент підтримав її, висловивши вотум довіри 21 листопада.

Програма обіцяє спеціальний податок на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть встановлені для надприбутків в інших невказаних секторах.

Програма також містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні, оскільки її сусід бореться з вторгненням росії, і домагатися припинення військових дій, визнаючи міжнародні кордони України.

Вона також підтвердила протидію скасування національного права вето держав-членів Європейського Союзу або переходу до голосування більшістю у більшій кількості сфер.

Опозиція також проголосувала проти програми, посилаючись на нападки Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопоставлених поліцейських, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції щодо хабарництва.