Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

Словацький парламент у вівторок ухвалив резолюцію, в якій визнає голод в Україні в 1932-1933 роках геноцидом українського народу.

Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє SITA.

"Голод в Україні є, разом із Голокостом, найтрагічнішою подією проти людства на європейському континенті. Він спричинив смерть мільйонів українців та українок і був цинічно спланований та жорстоко здійснений радянським режимом з метою впровадження радянської політики колективізації сільського господарства та придушення українського населення та його національної ідентичності", – зазначають словацькі депутати.

Парламент Словаччини визнав Голодомор, тобто штучно викликаний голод в Україні у 1932-1933 роках, спричинений цілеспрямованою політикою радянського режиму на чолі з Іосіфом Сталіним, геноцидом українського народу, оскільки він був вчинений з наміром знищити групу людей шляхом нав'язування їм таких умов життя, які були розраховані на їхнє фізичне знищення.

"Агресивна війна росії проти України, що триває, руйнування її енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, блокування експорту українського зерна та крадіжка росією мільйонів тонн зерна відновили побоювання широкомасштабного штучно викликаного голоду, особливо на глобальному півдні, який залежить від доступного українського зерна", – йдеться в резолюції.

Президент Володимир Зеленський уже подякував парламенту Словаччини за ухвалену резолюцію.

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу", - написав Зеленський у Twitter.

Президент назвав це своєчасним рішенням і вагомим внеском у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв.