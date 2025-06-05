Парламент Словаччини заборонив уряду підтримувати санкції проти рф

З 76 присутніх депутатів 51 підтримав ініціативу, 23 утрималися, а один висловився проти

Парламент Словаччини схвалив резолюцію, ініційовану ультранаціоналістичною Словацькою національною партією (SNS), яка закликає членів уряду більше не підтримувати антиросійські санкції на міжнародному рівні.

Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

З 76 присутніх депутатів 51 підтримав ініціативу, 23 утрималися, а один висловився проти. Опозиція перед голосуванням залишила залу на знак протесту.

Більшість депутатів від Національної коаліції також проголосували "за", за винятком одного депутата, який утримався.