Парламент Словаччини заборонив уряду підтримувати санкції проти рф
05 червня 2025, 17:05
Фото: dt.ua
З 76 присутніх депутатів 51 підтримав ініціативу, 23 утрималися, а один висловився проти
Парламент Словаччини схвалив резолюцію, ініційовану ультранаціоналістичною Словацькою національною партією (SNS), яка закликає членів уряду більше не підтримувати антиросійські санкції на міжнародному рівні.
Про це повідомляє словацьке видання Denník N.
З 76 присутніх депутатів 51 підтримав ініціативу, 23 утрималися, а один висловився проти. Опозиція перед голосуванням залишила залу на знак протесту.
Більшість депутатів від Національної коаліції також проголосували "за", за винятком одного депутата, який утримався.
Документ закликає членів уряду не підтримувати антиросійські санкції в міжнародних організаціях, обґрунтовуючи це негативним впливом санкцій на ціни енергоносіїв у Словаччині.
На засіданні були присутні ініціатори петиції за проведення референдуму щодо скасування санкцій проти рф. Також у залі був колишній міністр юстиції Штефан Гарабін, якого нещодавно тимчасово виправдали у справі щодо схвалення війни рф проти України.