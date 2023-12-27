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Парламент Туреччини зробив наступний крок зі вступу Швеції до НАТО – The Guardian

27 грудня 2023, 11:57
Парламент Туреччини зробив наступний крок зі вступу Швеції до НАТО – The Guardian
Фото: telegraf.com
Протокол про вступ пройшов Комітет зі закордонних справ законодавчого органу.
Комітет зі закордонних справ турецького парламенту дав зелене світло членству Швеції в НАТО, усунувши ключову перешкоду в процесі вступу.
 
Про це пише The Guardian.
 
Протокол  про вступ Швеції в НАТО  пройшов комітет”, − сказав депутат від опозиційної партії CHP Утку Чакірозер, член комітету у закордонних справах Agence France-Presse.
 
Глава НАТО Єнс Столтенберг привітав голосування в комітеті та сказав, що розраховує на те, що Туреччина та Угорщина завершать ратифікацію якомога швидше. 
 
Міністр закордонних справ Швеції заявив, що наступним кроком буде голосування в турецькому парламенті.
 
Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб стати членом НАТО”, − сказав Тобіас Більстрем шведському телеканалу SVT Nyheter.
МЗСТуреччинаШвеціяНАТОвступ

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