Парламент Туреччини зробив наступний крок зі вступу Швеції до НАТО – The Guardian

Протокол про вступ пройшов Комітет зі закордонних справ законодавчого органу.

Комітет зі закордонних справ турецького парламенту дав зелене світло членству Швеції в НАТО, усунувши ключову перешкоду в процесі вступу.

Про це пише The Guardian.

“Протокол про вступ Швеції в НАТО пройшов комітет”, − сказав депутат від опозиційної партії CHP Утку Чакірозер, член комітету у закордонних справах Agence France-Presse.

Глава НАТО Єнс Столтенберг привітав голосування в комітеті та сказав, що розраховує на те, що Туреччина та Угорщина завершать ратифікацію якомога швидше.

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що наступним кроком буде голосування в турецькому парламенті.

“Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб стати членом НАТО”, − сказав Тобіас Більстрем шведському телеканалу SVT Nyheter.