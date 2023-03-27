Парламент Угорщини схвалив членство Фінляндії у НАТО

У понеділок, 27 березня, парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО. Таким чином, Фінляндія ще на один крок наблизилася до повноправного членства в альянсі.

Про це повідомляє Yle.

З членів парламенту 182 проголосували за вступ Фінляндії до НАТО, шість - проти.

Лідер фракції правлячої партії Угорщини Fidesz Мате Кочіш раніше запевнив, що парламентська група одностайно підтримує членство Фінляндії в альянсі.

Туреччина залишиться єдиною країною НАТО, яка ще не ратифікувала членство Фінляндії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган водночас оголосив, що процес ратифікації в парламенті країни розпочато.