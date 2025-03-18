Парламент Угорщини ухвалив закон проти ЛГБТ-прайдів

Законопроєкт, підтриманий партією Орбана "Фідес" та їхнім партнером по коаліції меншості, підтримали 136 голосами.

Парламент Угорщини ухвалив закон, який забороняє проведення прайдів і дозволяє поліції використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич для ідентифікації учасників парадів.

Про це пише Euronews.

Законопроєкт, підтриманий партією Орбана "Фідес" та їхнім партнером по коаліції меншості, підтримали 136 голосами. Його розглянули за прискореною процедурою — до парламенту документ подали лише днем раніше.

Він вносить поправки до угорського закону про зібрання, щоб зробити правопорушенням проведення або відвідування заходів, які порушують спірне законодавство країни про "захист дітей", що забороняє "зображення або пропаганду" гомосексуальності для неповнолітніх.

Відвідування забороненого заходу каратиметься штрафами до 200 тисяч угорських форинтів (€503), які держава повинна перерахувати на «захист дітей», згідно з текстом закону. Крім того, влада зможе використовувати інструменти розпізнавання облич для ідентифікації людей, які відвідують заборонені заходи.

Під час голосування опозиційні депутати від партії "Імпульс" запалили димові шашки в залі засідань, наповнивши його густими шлейфами різнокольорового диму.

У заяві, зробленій у понеділок після того, як депутати вперше представили законопроект, організатори Будапештського прайду заявили, що метою закону було зробити "цапа-відбувайла" з ЛГБТК+-спільноти, щоб змусити замовкнути голоси, які критикують уряд Орбана.

"Це не захист дітей, це фашизм. Прайд — це рух, який не можна заборонити", — сказала Мате Хегедюш, прессекретар заходу.