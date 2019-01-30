Парламент Венесуели: В Росію намагалися вивезти 20 тонн золота

Літак, який прибув із Москви до столиці Венесуели Каракаса, призначений для вивезення з країни 20 тонн золота

Національна асамблея Венесуели, яка перебуває в опозиції до президента Ніколаса Мадуро, заявляє, що з країни намагалися вивезти в Росію близько 20 тонн золота.

"Ми отримали інформацію від чиновників Центрального банку Венесуели: з Москви прибув літак, на якому збирались вивезти не менше 20 тонн золота, і ми вимагаємо від Центрального банку Венесуели подробиць про те, що відбувається. Це не золото Каліксто Ортегі (глава Центробанку – ред.), це золото венесуельського народу", - повідомляє сторінка парламенту в Twitter.

29 січня повідомлялося, що з московського аеропорту Внуково в столицю Венесуели вилетів літак "Боїнг 777" без пасажирів, але з двома екіпажами.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

Під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.