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Парламентські вибори в Болгарії: проходять 6 партій

03 квітня 2023, 14:52
Парламентські вибори в Болгарії: проходять 6 партій
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
6 політичних партій Болгарії за результатами виборів набрали необхідну кількість голосів для отримання місць у парламенті.

Про це сьогодні передають болгарські ЗМІ, зсилаючись на дані виборчкому після обробки 72% бюлетенів.

Передає сайт Dnevnik.

Основна боротьба розгорнулася між консервативною, проєвропейською "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" експрем'єра Бойка Борисова, яка перебуває в коаліції із "Союзом демократичних сил" та лібералами - партією "Продовжуємо зміни" на чолі з експрем'єром Кирилом Пєтковим, яка йде до коаліції із "Демократичною Болгарією".

Згідно з останніми даними, коаліція Борисова отримує 26,3% голосів, коаліція Пєткова – 24,8%.

Також до парламенту проходить партія "Відродження", яку ЗМІ та політологи називають антиєвропейською та антиамериканською, із 14,7% голосів. 

Ще 3 партії - "Рух за права та свободи" (12,5%), "Болгарська соціалістична партія" (8,9%) та "Є такий народ" (4,3%) - подолали необхідну планку для отримання місць у парламенті.

Аналітики зазначають, що результати чергових парламентських виборів у Болгарії показують, що, ймовірно, знову не вдасться покласти край політичній нестабільності в країні.

Для формування стійкої правлячої коаліції потрібні домовленості між, як мінімум, двома великими політичними силами. Проте керівництво партії "Продовжуємо зміни" раніше неодноразово відмовлялося від угоди з ГЄРБ, доки її очолює експрем'єр Бойко Борисов, якого суперники звинувачують у корупції.

Парламентські вибори відбулися в Болгарії вчора, вони вже будуть 5 за 2 роки, всі попередні не давали змоги сформувати стійку більшість.

вибориБолгаріяпарламент

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