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ПОЛІТИКА

Парламентський наглядовий орган Британії розпочав розслідування щодо Ріші Сунака — The Guardian

18 квітня 2023, 09:44
Парламентський наглядовий орган Британії розпочав розслідування щодо Ріші Сунака — The Guardian
Якщо розслідування виявить порушення британському прем'єру загрожує відставка.

Парламент Великої Британії розпочав розслідування щодо прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Про це повідомляє The Guardian. 

Комісар Деніел Грінберг відкрив розслідування щодо прем'єр-міністра в четвер минулого тижня.

Опозиційні партії підняли питання після повідомлень ЗМІ про те, що дружина Сунака Акшата Мурті є акціонером компанії, яка мала отримати оголошену в березневому бюджеті допомогу від сектора догляду за дітьми.

Акшата Мурті вказана як акціонер компанії Koru Kids, яка входить до числа шести приватних постачальників послуг з догляду за дітьми, котрі, ймовірно, отримають вигоду від пілотної схеми, впровадженої для того, щоб заохотити людей стати нянями, при цьому 1200 фунтів стерлінгів пропонують тим, хто навчається саме через  цю компанію.

Як виявили ЗМІ,  Сунак не згадав про зацікавленість своєї дружини, коли доповідав про зміни в системі догляду за дітьми перед комітетом.

Він також не вказав пакет акцій Koru Kids своєї дружини у своєму так званому "реєстрі інтересів" як депутата.

На Даунінг-стріт, у свою чергу, заявили, що в цьому немає необхідності, адже Сунак вказав це в окремому реєстрі "міністерських інтересів". Втім слідчі хочуть перевірити чи не має  Сунак додаткового інтересу у лобіюванні змін у системі догляду за дітьми. 

Якщо розслідування виявить порушення, Комісар може вимагати від Сунака вибачитися та визначити кроки, щоб уникнути майбутніх помилок, або направити висновок до комітету, який має повноваження відсторонити або виключити Сунака з парламенту.

Ріші Сунак і Акшата Мурті є найбагатшими мешканцями Даунінг-стріт, 10. Мурті є дочкою одного із засновників індійського ІТ-гіганта Infosys і володіє приблизно 0,9% компанії, вартістю майже 600 мільйонів доларів.

БританіяСунакрозслідування

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